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Рятувальники завершили розбір завалів у Шевченківському районі Києва

9 липня 2024 22:46
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Ракетний удар по Києву — завершено пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі
Пошуково-рятувальні роботи у Києві у Шевченківському районі. Фото: ДСНС України
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Працівники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи у пошкодженому житловому будинку у Шевченківського району. На місці руйнувань рятувальники деблокували тіло дівчини 2006 року народження.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у Telegram у вівторок, 9 липня. 

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Вчора, 8 липня, російські військові завдали масований ракетний удар по всій території України. За даними ДСНС України, внаслідок ворожої атаки по Києву загинули 33 особи, серед них четверо дітей. Також повідомляється про 121 особу, які зазнали поранень, з яких десятеро дітей — 11 осіб було врятовано. 

Ракетний удар по Києву 8 липня
Пошкоджений будинок у Шевченківському районі. Фото: ДСНС України

Руйнувань зазнав будинок у Шевченківському районі на Сирці, де наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. 

Загиблі внаслідок влучання у будинок у Шевченківському районі
Працівники ДСНС під час пошуково-рятувальних робіт. Фото: ДСНС України

"Рятувальники деблокували тіло дівчини 2006 року народження. На місці проведення робіт залишаються майже 100 рятувальників та 8 одиниць аварійно-рятувальної та інженерної техніки", — йдеться в повідомленні.

Ворожа атака на Київ 8 липня
Кобзар на фоні руйнувань у Києві. Фото: ДСНС України

Раніше ми писали, що з-під уламків будинку в Шевченківському районі рятувальники дістали тіла ще трьох жінок. 

Також ми повідомляли, що пошкоджений будинок на Сирці не будуть відновлювати через його старовинну цегляну конструкцію. Місцева влада навряд чи зможе забезпечити нове житло для мешканців цього будинку.

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