На скляному мосту Кличка у Києві 10 липня сталося самогубство

У Києві чоловік стрибнув зі скляного мосту — деталі
У Києві у середу, 10 липня, зі скляного пішохідно-велосипедного мосту на Володимирському узвозі стрибнув чоловік. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Стрибнув з мосту у Києві
За словами свідків, внаслідок падіння з мосту чоловік загинув, на вигляд йому 25 років.
Наразі на місці працюють правоохоронці. У столичній поліції поки цей інцидент ніяк не коментували.
Раніше у соцмережах поширили інформацію про трагічний випадок в одному з районних ТЦК та СП Одеси. Так, начебто там хлопець хотів покінчити з життям, однак його забрали в лікарню.
Також ми писали, що у Білій Церкві Київської області патрульні врятували життя 17-річному юнаку, який мав намір вчинити самогубство.
Читайте Новини.LIVE!