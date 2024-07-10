На скляному мосту Кличка у Києві 10 липня сталося самогубство

Патрульна поліція. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Києві у середу, 10 липня, зі скляного пішохідно-велосипедного мосту на Володимирському узвозі стрибнув чоловік. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За словами свідків, внаслідок падіння з мосту чоловік загинув, на вигляд йому 25 років.

Наразі на місці працюють правоохоронці. У столичній поліції поки цей інцидент ніяк не коментували.

Чоловік, який стрибнув з моста. Фото: соцмережі

Раніше у соцмережах поширили інформацію про трагічний випадок в одному з районних ТЦК та СП Одеси. Так, начебто там хлопець хотів покінчити з життям, однак його забрали в лікарню.

Також ми писали, що у Білій Церкві Київської області патрульні врятували життя 17-річному юнаку, який мав намір вчинити самогубство.