Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві чоловік стрибнув зі скляного мосту — деталі arrow

У Києві чоловік стрибнув зі скляного мосту — деталі

10 липня 2024 10:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На скляному мосту Кличка у Києві 10 липня сталося самогубство
Патрульна поліція. Ілюстративне фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві у середу, 10 липня, зі скляного пішохідно-велосипедного мосту на Володимирському узвозі стрибнув чоловік. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Стрибнув з мосту у Києві

За словами свідків, внаслідок падіння з мосту чоловік загинув, на вигляд йому 25 років. 

Наразі на місці працюють правоохоронці. У столичній поліції поки цей інцидент ніяк не коментували.

вистрибнув з моста у Києві 10 липня
Чоловік, який стрибнув з моста. Фото: соцмережі

Раніше у соцмережах поширили інформацію про трагічний випадок в одному з районних ТЦК та СП Одеси. Так, начебто там хлопець хотів покінчити з життям, однак його забрали в лікарню.

Також ми писали, що у Білій Церкві Київської області патрульні врятували життя 17-річному юнаку, який мав намір вчинити самогубство.

Київ міст українці суїцид поліція самогубство

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців