В Киеве отец убил и замуровал тело сына — как его наказал суд

Задержание фигуранта в Киеве. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве 55-летний мужчина зарезал своего сына. После убийства он замуровал его тело в гараже.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в пятницу, 8 ноября.

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Убийство в Киеве

В январе этого года к обвиняемому в гости пришел его 30-летний сын. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, в результате которого отец нанес смертельный удар ножом.

Фигурант дела. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, мужчина перенес тело сына в ванную комнату, где в течение нескольких дней расчленял его и выносил из квартиры в мусорные баки в пакетах и сумках. Отделив голову и конечности от туловища, подозреваемый замуровал их в собственном гараже", — говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу, согласно заключению которой он в момент совершения убийства не имел каких-либо психических расстройств и осознавал характер своих действий.

Что решил суд

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Его приговорили к десяти годам лишения свободы.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове мужчина напал на соседа в подъезде, избил его и нанес удар кухонным ножом. В результате состоялось судебное заседание.

Ранее в Киеве после словесного конфликта мужчина избил своего отца, нанеся удары по голове.