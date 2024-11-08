У Києві батько вбив і замурував тіло сина — як його покарав суд

Затримання фігуранта в Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві 55-річний чоловік зарізав свого сина. Після вбивства він замурував його тіло в гаражі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у п'ятницю, 8 листопада.

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Вбивство у Києві

У січні цього року до обвинуваченого в гості прийшов його 30-річний син. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого батько завдав смертельний удар ножем.

Фігурант справи. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Надалі, щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом декількох днів розчленовував його та виносив з квартири до сміттєвих баків в пакетах та сумках. Відділивши голову та кінцівки від тулуба, підозрюваний замурував їх у власному гаражі", — йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування чоловіку провели психолого-психіатричну експертизу, згідно з висновком якої він у момент вчинення вбивства не мав будь-яких психічних розладів та усвідомлював характер своїх дій.

Що вирішив суд

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Його засудили до десяти років позбавлення волі.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові чоловік напав на сусіда в під'їзді, побив його і завдав удару кухонним ножем. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Раніше у Києві після словесного конфлікту чоловік побив свого батька, завдавши ударів по голові.