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У Києві чоловік вбив сина та замурував в гаражі — що вирішив суд

8 листопада 2024 18:11
Аркадій Пастула - Редактор
У Києві батько вбив і замурував тіло сина — як його покарав суд
Затримання фігуранта в Києві. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві 55-річний чоловік зарізав свого сина. Після вбивства він замурував його тіло в гаражі.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у п'ятницю, 8 листопада.

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У січні цього року до обвинуваченого в гості прийшов його 30-річний син. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого батько завдав смертельний удар ножем.

У Києві чоловік вбив сина
Фігурант справи. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Надалі, щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом декількох днів розчленовував його та виносив з квартири до сміттєвих баків в пакетах та сумках. Відділивши голову та кінцівки від тулуба, підозрюваний замурував їх у власному гаражі", — йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування чоловіку провели психолого-психіатричну експертизу, згідно з висновком якої він у момент вчинення вбивства не мав будь-яких психічних розладів та усвідомлював характер своїх дій.

Що вирішив суд

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Його засудили до десяти років позбавлення волі.

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові чоловік напав на сусіда в під'їзді, побив його і завдав удару кухонним ножем. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Раніше у Києві після словесного конфлікту чоловік побив свого батька, завдавши ударів по голові.

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