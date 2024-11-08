У Києві батько вбив і замурував тіло сина — як його покарав суд

У Києві чоловік вбив сина та замурував в гаражі — що вирішив суд
У Києві 55-річний чоловік зарізав свого сина. Після вбивства він замурував його тіло в гаражі.
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у п'ятницю, 8 листопада.
Вбивство у Києві
У січні цього року до обвинуваченого в гості прийшов його 30-річний син. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого батько завдав смертельний удар ножем.
"Надалі, щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну кімнату, де протягом декількох днів розчленовував його та виносив з квартири до сміттєвих баків в пакетах та сумках. Відділивши голову та кінцівки від тулуба, підозрюваний замурував їх у власному гаражі", — йдеться у повідомленні.
Під час досудового розслідування чоловіку провели психолого-психіатричну експертизу, згідно з висновком якої він у момент вчинення вбивства не мав будь-яких психічних розладів та усвідомлював характер своїх дій.
Що вирішив суд
Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Його засудили до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харкові чоловік напав на сусіда в під'їзді, побив його і завдав удару кухонним ножем. Внаслідок цього відбулося судове засідання.
Раніше у Києві після словесного конфлікту чоловік побив свого батька, завдавши ударів по голові.
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