Киевлянин отказался от военного призыва — какое наказание избрал для него суд

Святошинский районный суд города Киева. Фото: sv.ki.court.gov.ua

В Киеве мужчина не захотел мобилизоваться. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Святошинский районный суд города Киева принял 26 марта.

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Детали дела

В июле 2024 года фигурант прошел ВВК. Мужчину признали пригодным к военной службе и вручили боевую повестку, однако он написал заявление об отказе от мобилизации.

Решение суда

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Он объяснил, что не захотел служить, потому что это противоречит его религиозным убеждениям, однако сам признал, что такая причина не является достаточно весомой для отказа от службы. Обвиняемый заявил, что готов ответить за содеянное, однако идти воевать не хочет и не раскаивается, ведь считает, что поступил правильно.

Нарушителя признали виновным в уклонении от призыва на военную службу (статья 336 Уголовного кодекса Украины). За содеянное он проведет за решеткой три года. Правда, приговор суда еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Киевской области мужчина изнасиловал свою 13-летнюю внучку. Его приговорили к 15 годам заключения.

Также мы сообщали о приговоре водителю, который летом прошлого года совершил смертельное ДТП. Мужчине назначили наказание в виде пяти лет условного лишения свободы.