Киянин відмовився від військового призову — яке покарання обрав для нього суд

Святошинський районний суд міста Києва. Фото: sv.ki.court.gov.ua

У Києві чоловік не схотів мобілізуватися. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Святошинський районний суд міста Києва ухвалив 26 березня.

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Деталі справи

У липні 2024 року фігурант пройшов ВЛК. Чоловіка визнали придатним до військової служби та вручили бойову повістку, однак він написав заяву про відмову від мобілізації.

Рішення суду

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Він пояснив, що не схотів служити, бо це суперечить його релігійним переконанням, однак сам визнав, що така причина не є достатньо вагомою для відмови від служби. Обвинувачений заявив, що готовий відповісти за вчинене, однак йти воювати не хоче й не розкаюється, адже вважає, що вчинив правильно.

Порушника визнали винним в ухиленні від призову на військову службу (стаття 336 Кримінального кодексу України). За вчинене він проведе за ґратами три роки. Щоправда, вирок суду ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, в Київській області чоловік зґвалтував свою 13-річну онуку. Його засудили до 15 років ув'язнення.

Також ми повідомляли про вирок водієві, який улітку минулого року скоїв смертельну ДТП. Чоловіку призначили покарання у вигляді п'яти років умовного позбавлення волі.