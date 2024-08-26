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В Киеве мужчина выхватил из рук пенсионерки телефон и сдал его в ломбард — какое наказание грозит

26 августа 2024 14:45
Виктория Козырь - редактор
В Киеве мужчина ограбил пенсионерку и сдал ее телефон в ломбард
Мужчина, который украл телефон у пенсионерки в Киеве. Фото: Нацполиция
Виктория Козырь - редактор

В Киеве мужчина ограбил 77-летнюю пенсионерку. Он выхватил из ее рук телефон и сдал его в ломбард.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в понедельник, 26 августа.

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Инцидент произошел в марте в Святошинском районе города. Известно, что 36-летний местный житель на улице выхватил из рук бабушки телефон и сдал его в ломбард. Правоохранители задержали злоумышленника. Они также изъяли телефон и вернули его пенсионерке.

В Киеве мужчина ограбил 77-летнюю пенсионерку
Мужчина, ограбивший пенсионерку. Фото: Нацполиция

"Задержанному было сообщено о подозрении в совершении грабежа, и сейчас обвинительный акт направлен в суд. Фигурант находится под стражей, ему грозит до десяти лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

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Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

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