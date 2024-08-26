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У Києві чоловік вихопив з рук пенсіонерки телефон та здав його до ломбарду — яке покарання загрожує

26 серпня 2024 14:45
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві чоловік пограбував пенсіонерку та здав її телефон до ломбарду
Чоловік, який викрав телефон у пенсіонерки у Києві. Фото: Нацполіція
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві чоловік пограбував 77-річну пенсіонерку. Він вихопив з її рук телефон та здав його до ломбарду.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у понеділок, 26 серпня.

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Інцидент стався у березні в Святошинському районі міста. Відомо, що 36-річний місцевий мешканець на вулиці вихопив з рук бабусі телефон та здав його до ломбарду. Правоохоронці затримали зловмисника. Вони також вилучили телефон й повернули його пенсіонерці.

У Києві чоловік пограбував 77-річну пенсіонерку
Чоловік, який пограбував пенсіонерку. Фото: Нацполіція 

"Затриманому було повідомлено про підозру у вчиненні грабежу, та наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до десяти років позбавлення волі", — йдеться у повідомленні.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

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