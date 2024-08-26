Обстрел Киева 26 августа — в КМВА сообщили о запущенных целях

Люди в метро во время воздушной тревоги. Фото: Cуспільне

Российские войска нанесли массированную утреннюю атаку на Украину, в частности, на Киев, с применением дронов, ракет и стратегических бомбардировщиков. Благодаря эффективной работе ПВО большинство угроз было нейтрализовано, но в Киеве возникли перебои с электроснабжением.

Об этом сообщила пресс-служба КМВА в понедельник, 26 августа.

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Вражеская атака на Украину 26 августа

В ночь с 25 на 26 августа Украина подверглась очередной массированной атаке со стороны российских войск. По информации Киевской городской военной администрации, враг использовал беспилотники, стратегические бомбардировщики, а также крылатые и баллистические ракеты.

В частности, Киев стал мишенью для нескольких десятков ударных дронов и крылатых ракет. Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны (ПВО) все вражеские дроны и большинство ракет были уничтожены еще на подступах к столице.

"Обстрел начался около трех часов ночи с атаки многочисленных ударных БпЛА. До десятка таких дронов по разным направлениям заходили в Киев", — говорится в сообщении.

Чем обстреливали Украину

В КМВА сообщили, что около пяти утра Воздушные силы заявили о том, что враг поднял 11 бортов бомбардировщиков Ту-95МС. Также был зафиксирован выход в море четырех ракетоносителей "Калибров" с 28 ракетами.

"Впоследствии враг поднял в небо шесть бомбардировщиков Ту-22м3 и три МиГ-31К с ракетами "Кинжал". Ко всему этому арсеналу добавились запуски баллистических ракет из Крыма и западных областей России", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, главной целью атаки стали объекты инфраструктуры.

Обстрел Киева

Воздушная тревога в Киеве продолжается уже более шести часов. По данным КМВА, силами ПВО было поражено около полутора десятков ракет, курсировавших в направлении столицы. В настоящее время продолжается атака ударных БпЛА по разным направлениям.

"Воины ПВО с ночи уже уничтожили в общей сложности примерно полтора десятка вражеских беспилотников, следовавших на столицу ", — заявили в КМВА.

По информации оперативной постройки, в столице нет информации о пострадавших или разрушениях. Однако из-за атаки были введены экстренные отключения электроэнергии, что повлекло за собой перебои с электроснабжением во многих районах.

"Я издал распоряжение по развертыванию по Киеву всех Пунктов Несокрушимости. Энергетики работают, чтобы вернуть свет в дома киевлян", — отметил начальник КМВА Сергей Попко.