В Киеве мужчина похитил ноутбук несовершеннолетней и скрылся из квартиры — что решил суд

В Киеве мужчина похитил ноутбук из квартиры и скрылся — какое решение суда
В Киеве мужчина похитил ноутбук в комнате несовершеннолетней и скрылся с места событий. Мужчины приговорили к пяти годам лишения свободы, однако освободили наказание с испытательным сроком на один год.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
По данным приговора Соломенского районного суда в Киеве, в период с 13 по 18 июля текущего года уроженец Черниговщины, находясь в квартире, а именно в спальне, где проживала несовершеннолетняя, похитил ноутбук.
Злоумышленник тайно завладел имуществом и исчез с места совершения криминального правонарушения, распорядившись похищенным имуществом по собственному усмотрению.
На суде мужчина признал свою вину и подтвердил факт кражи.
При назначении наказания обвиняемый просил учесть его трудные жизненные обстоятельства и то, что нанесенные потерпевшей убытки полностью возмещены, путем возврата похищенного имущества.
Решение суда
Подробно изучив материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако он был освобожден от исполнения наказания с испытательным сроком на год.
Напомним, в Киеве правоохранителям удалось установить личность и задержать злоумышленника, совершившего серию краж из квартир, магазинов и автомобилей. Суд отправил серийного вора за решетку на пять лет и три месяца.
Ранее мы писали, что в прифронтовой зоне Харьковской области участились случаи воровства электрооборудования. Сумма ущерба уже достигает более 17,5 млн гривен.
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