В Киеве мужчина похитил ноутбук несовершеннолетней и скрылся из квартиры — что решил суд

Вор с ноутбуком в руках. Иллюстративное фото: Freepick

В Киеве мужчина похитил ноутбук в комнате несовершеннолетней и скрылся с места событий. Мужчины приговорили к пяти годам лишения свободы, однако освободили наказание с испытательным сроком на один год.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

По данным приговора Соломенского районного суда в Киеве, в период с 13 по 18 июля текущего года уроженец Черниговщины, находясь в квартире, а именно в спальне, где проживала несовершеннолетняя, похитил ноутбук.

Злоумышленник тайно завладел имуществом и исчез с места совершения криминального правонарушения, распорядившись похищенным имуществом по собственному усмотрению.

На суде мужчина признал свою вину и подтвердил факт кражи.

При назначении наказания обвиняемый просил учесть его трудные жизненные обстоятельства и то, что нанесенные потерпевшей убытки полностью возмещены, путем возврата похищенного имущества.

Решение суда

Подробно изучив материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако он был освобожден от исполнения наказания с испытательным сроком на год.

Напомним, в Киеве правоохранителям удалось установить личность и задержать злоумышленника, совершившего серию краж из квартир, магазинов и автомобилей. Суд отправил серийного вора за решетку на пять лет и три месяца.

Ранее мы писали, что в прифронтовой зоне Харьковской области участились случаи воровства электрооборудования. Сумма ущерба уже достигает более 17,5 млн гривен.