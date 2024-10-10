У Києві відправили за ґрати серійного крадія

Квартирний крадій. Фото ілюстративне: freepik

У Києві правоохоронцям вдалося встановити особу та затримати зловмисника, який вчинив серію крадіжок з квартир, магазинів та автівок. Суд відправив серійного крадія за ґрати на п'ять років та три місяці.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

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Деталі справи

Слідчі довели причетність затриманого киянина до серії крадіжок з квартир, магазинів та автотранспорту. В одному з випадків зловмисник вдерся у будинок та викрав усі заощадження власника житла, його мобільний телефон, банківські картки та документи.

"Зловмисник дочекався поки господаря не буде вдома, та, пошкодивши вікно, потрапив до оселі киянина, звідки викрав документи, мобільний телефон, банківські картки та усі заощадження власника — 1 700 доларів США та 20 000 гривень", — повідомила пресслужба столичної поліції.

Під час проведення розшукових заходів поліцейські затримали підозрюваного — 33-річного місцевого жителя.

Затриманий за крадіжки. Фото: поліція Києва

Вирок суду

За даними правоохоронців, у 2023 році Деснянським судом столиці фігуранту було винесено вирок за крадіжку з авто. Днями Подільський суд призначив обвинуваченому остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень — п'ять років та три місяці за ґратами.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Харківщині чоловік вкрав у жінки в магазині смартфон. За цей злочин суд засудив крадія до п'яти років позбавлення волі, проте замінив на один рік випробовувального терміну.

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