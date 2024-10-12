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У Києві чоловік викрав ноутбук із квартири та втік — яке рішення суду

12 жовтня 2024 12:53
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
У Києві чоловік викрав ноутбук неповнолітньої та втік із квартири — що вирішив суд
Крадій із ноутбуком в руках. Ілюстративне фото: Freepick
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Києві чоловік викрав ноутбук у кімнаті неповнолітньої та втік з місця подій. Чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі, проте змінили на покарання з випробувальним терміном на один рік.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За даними вироку Солом`янського районного суду у Києві, у період з 13 по 18 липня поточного року уродженець Чернігівщини, перебуваючи у квартирі, а саме у спальні, де проживала неповнолітня,  викрав ноутбук.

Зловмисник таємно заволодів майном та зник з місця вчинення кримінального правопорушення, розпорядившись викраденим майном на власний розсуд.

На суді чоловік визнав свою провину та підтвердив факт крадіжки.

При призначенні покарання обвинувачений просив врахувати його скрутні життєві обставини та те, що завданні потерпілій збитки повністю відшкодовані шляхом повернення викраденого майна.

Рішення суду

Детально вивчивши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Проте його було змінено на покарання з випробувальним терміном на рік. 

Нагадаємо, у Києві правоохоронцям вдалося встановити особу та затримати зловмисника, який вчинив серію крадіжок з квартир, магазинів та автівок. Суд відправив серійного крадія за ґрати на п'ять років та три місяці.

Раніше ми писали, що у прифронтовій зоні Харківської області почастішали випадки крадіжок електрообладнання. Сума збитків вже сягає понад 17,5 млн гривень. 

Київ квартири крадіжка ноутбук судові рішення

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