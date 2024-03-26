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В Киеве мужчина украл у ребенка велосипед — ему грозит тюрьма

26 марта 2024 11:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве мужчина украл у ребенка велосипед — ему грозит тюрьма
Велосипед, который мужчина украл у ребенка. Фото: facebook/UA.KyivPolice
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве неизвестный украл у девочки велосипед, пока та побежала в магазин. Полиция задержала злоумышленника и инкриминировала ему воровство, совершенное в условиях военного положения. За это ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 26 марта.

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Правоохранители рассказали, что им звонил мужчина и заявил, что неизвестные украли у его дочери велосипед, пока она пошла в магазин. В полиции зафиксировали все показания и стали искать злоумышленника.

  • В Киеве мужчина украл у ребенка велосипед — ему грозит тюрьма - фото 1
    Велосипед, похищенный у ребенка. Фото: facebook./UA.KyivPolice
  • В Киеве мужчина украл у ребенка велосипед — ему грозит тюрьма - фото 2
    Мужчина, который угнал велосипед у ребенка. Фото: facebook./UA.KyivPolice
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"Уже через несколько минут работники столичного полка полиции особого назначения № 2 заметили рядом с остановкой общественного транспорта неизвестного с велосипедом, по описанию похожего на угнанный. Следователи изъяли вещественное доказательство, а фигуранта задержали. Им оказался уроженец Донецкой области 1987 года рождения", — говорится в сообщении.

Похитителю сообщили о подозрении — кража, совершенная в период военного положения, а суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За совершенное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Святошинском районе Киева мужчина во время прогулки обнаружил гранату. На место приехали взрывотехники и обезвредили опасную находку.

Также мы писали, что в столице женщина нашла в капоте своего автомобиля змею. Спасатели сейчас ищут хозяев пресмыкающегося и предполагают, что оно могло выползти из аквариума.

Киев
дети
велосипеды
кража
тюрьма
полиция

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