В Киеве мужчина украл у ребенка велосипед — ему грозит тюрьма

Велосипед, который мужчина украл у ребенка. Фото: facebook/UA.KyivPolice

В Киеве неизвестный украл у девочки велосипед, пока та побежала в магазин. Полиция задержала злоумышленника и инкриминировала ему воровство, совершенное в условиях военного положения. За это ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 26 марта.

Читайте также:

Кража велосипеда в Киеве

Правоохранители рассказали, что им звонил мужчина и заявил, что неизвестные украли у его дочери велосипед, пока она пошла в магазин. В полиции зафиксировали все показания и стали искать злоумышленника.

Велосипед, похищенный у ребенка. Фото: facebook./UA.KyivPolice

Мужчина, который угнал велосипед у ребенка. Фото: facebook./UA.KyivPolice 1/2 ​ 2

"Уже через несколько минут работники столичного полка полиции особого назначения № 2 заметили рядом с остановкой общественного транспорта неизвестного с велосипедом, по описанию похожего на угнанный. Следователи изъяли вещественное доказательство, а фигуранта задержали. Им оказался уроженец Донецкой области 1987 года рождения", — говорится в сообщении.

Похитителю сообщили о подозрении — кража, совершенная в период военного положения, а суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За совершенное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Святошинском районе Киева мужчина во время прогулки обнаружил гранату. На место приехали взрывотехники и обезвредили опасную находку.

Также мы писали, что в столице женщина нашла в капоте своего автомобиля змею. Спасатели сейчас ищут хозяев пресмыкающегося и предполагают, что оно могло выползти из аквариума.