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У Києві чоловік викрав у дитини велосипед — йому загрожує в'язниця

26 березня 2024 11:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві чоловік викрав у дитини велосипед — йому загрожує в'язниця
Велосипед, який чоловік вкрав у дитини. Фото: facebook/UA.KyivPolice
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві невідомий вкрав у дівчинки велосипед, поки та побігла до магазину. Поліція затримала зловмисника та інкримінувала йому крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. За це йому загрожує до восьми років в'язниці. 

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 26 березня. 

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Правоохоронці розповіли, що до них телефонував чоловік та заявив, що невідомі вкрали у його доньки велосипед, поки та пішла у магазин. У поліції зафіксували усі свідчення та почали шукати зловмисника.  

  • У Києві чоловік викрав у дитини велосипед — йому загрожує в'язниця - фото 1
    Велосипед, який викрали у дитини. Фото: facebook./UA.KyivPolice
  • У Києві чоловік викрав у дитини велосипед — йому загрожує в'язниця - фото 2
    Чоловік, який викрав велосипед у дитини. Фото: facebook./UA.KyivPolice
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"Вже через декілька хвилин працівники столичного полку поліції особливого призначення № 2 помітили поруч із зупинкою громадського транспорту невідомого з велосипедом, за описом, схожим на викрадений. Слідчі вилучили речовий доказ, а фігуранта затримали. Ним виявився уродженець Донеччини 1987 року народження", — йдеться у повідомленні. 

Викрадачу повідомили про підозру — крадіжка, вчинена у період воєнного стану, а суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно у Святошинському районі Києва чоловік під час прогулянки знайшов гранату. На місце приїхали вибухотехніки та знешкодили небезпечну знахідку.

Також ми писали, що у столиці жінка знайшла у капоті свого автомобіля змію. Рятувальники наразі шукають господарів плазуна та припускають, що він міг виповзти з акваріума. 

Київ
діти
велосипеди
крадіжка
в'язниця
поліція

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