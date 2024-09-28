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В Киеве мужчина требовал вернуть деньги за испорченный смартфон — что решил суд

28 сентября 2024 17:08
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве мужчина требовал вернуть деньги за испорченный смартфон
Заседание суда. Фото иллюстративное: newch.tv
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве мужчина приобрел в магазине Kyivstar телефон за 4449 гривен, однако впоследствии он заметил, что экран гаджета работает с миганием. По результатам гарантийного обслуживания данные недостатки устранили. Но от получения устройства гражданин отказался, требовал от продавца возврата средств или замены на новый товар.

Об этом говорится в решении Подольского районного суда Киева.

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Обстоятельства дела

Несколько лет назад мужчина приобрел мобильный телефон марки Xiaomi, за который заплатил 4 449 гривен в магазине ООО "СВП ПЛЮС", который находится под торговой маркой "Киевстар".

После покупки телефона покупателем был обнаружен его существенный недостаток – экран работал с миганием. В тот же день телефон был возвращен продавцу и вручено письменное заявление о возврате средств или замене аналогичного товара от 24.06.2021 года.

Покупатель получил ответ, согласно которому телефон был направлен на гарантийное обслуживание в авторизованный сервисный центр. По результатам гарантийного обслуживания заявленные недостатки были устранены.

От получения телефона гражданин отказался, потому что его заявление было направлено на возврат средств или замену на новый товар. Последним днем выполнения его требования о предоставлении товара аналогичной марки является 08.07.2021 года, так что по состоянию на дату подачи данного искового заявления (15.09.2021 года) задержка выполнения требования о предоставлении товара анатомической марки была осуществлена на 69 дней. Таким образом, счет штрафа составляет 3069 гривен.

Каким было решение суда?

Суд отказал мужчине в удовлетворении иска. Во время рассмотрения дела не нашли своего подтверждения обстоятельства, на которые он ссылается на основание требований, а именно, что ООО "СВП ПЛЮС" были нарушены его права как потребителя.

"Поскольку в товаре истца отсутствуют все признаки существенного недостатка в совокупности, в частности отсутствует такой обязательный признак как повторность выявления недостатка после его устранения, а также любой из факультативных признаков, по формальным признакам выявленный недостаток не может считаться существенным, а не может быть основанием для удовлетворения требования по замене товара другим/аналогичным товаром", — подчеркнул суд.

Напомним, в Одесской области участники преступной группы завладели средствами Одесского припортового завода и других предприятий.

Также мы писали, что бюджетная комиссия Одесского горсовета не поддержала выделение 29,5 миллиона гривен для поддержки ГСЧС.

Киев деньги телефоны смартфон судебные решения

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