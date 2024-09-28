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У Києві чоловік вимагав повернути гроші за зіпсований смартфон — що вирішив суд

28 вересня 2024 17:08
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві чоловік вимагав повернути кошти за зіпсований смартфон
Засідання суду. Фото ілюстративне: newch.tv
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві чоловік придбав у магазині Kyivstar телефон за 4 449 гривень, проте згодом він помітив, що екран гаджета працює з миготінням. За результатами гарантійного обслуговування дані недоліки усунули. Але від отримання пристрою громадянин відмовився, бо вимагав від продавця повернення коштів або заміну на новий товар.

Про це йдеться у рішенні Подільського районного суду Києва

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Обставини справи

Кілька років тому чоловік придбав мобільний телефон марки Xiaomi, за який заплатив 4 449 гривень у магазині ТОВ "СВП ПЛЮС", який перебуває під торговою маркою "Київстар". 

Після придбання телефону покупцем було виявлено його істотний недолік — екран працював з миготінням. Того ж дня телефон було повернуто продавцю та вручено письмову заяву про повернення коштів або заміну на аналогічний товар від 24.06.2021 року.

Покупець отримав відповідь, згадно з якою телефон було направлено на гарантійне обслуговування до авторизованого сервісного центру. За результатами гарантійного обслуговування заявлені недоліки було усунено.

Від отримання телефону громадянин відмовився, бо його заява була спрямована на повернення коштів або заміну на новий товар. Останнім днем виконання його вимоги про надання товару аналогічної марки є 08.07.2021 року, отже станом на дату подання даної позовної заяви (15.09.2021 року) затримку виконання вимоги про надання товару анатомічної марки було здійснено на 69 днів. Таким чином, рахунок штрафу становить 3 069 гривень. 

Яким було рішення суду? 

Суд відмовив чоловіку в задоволенні позову. Під час розгляду справи не знайшли свого підтвердження обставини, на які він посилається як на підставу вимог, а саме, що ТОВ "СВП ПЛЮС" були порушені його права як споживача.

"Оскільки у товарі позивача відсутні усі ознаки істотного недоліку у сукупності, зокрема, відсутня така обов'язкова ознака як повторність виявлення недоліку після його усунення, а також будь-яка із факультативних ознак, за формальними ознаками виявлений недолік не може вважатися істотним, та не може бути підставою для задоволення вимоги щодо заміни товару на інший/аналогічний товар", — наголосив суд. 

Нагадаємо, на Одещині учасники злочинної групи заволоділи коштами Одеського припортового заводу та інших підприємств. 

Також ми писали, що бюджетна комісія Одеської міськради не підтримала виділення 29,5 мільйонів гривень для підтримки ДСНС.

Київ гроші телефони смартфон судові рішення

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