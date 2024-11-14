Украл куртку в спортивном магазине — в Киеве суд наказал вора

В Киеве мужчина украл куртку в магазине — как его наказал суд
В Киеве мужчина украл куртку в спортивном магазине "Делта Спорт". Работники вовремя его заметили и остановили. Суд назначил ему наказание.
Об этом говорится в приговоре суда.
Детали дела
Согласно материалам дела, мужчина пришел в спортивный магазин "Делта Спорт" в Киеве взял с полки куртку Nike за 9 499 грн и пошел с ней в примерочную. Находясь там, злоумышленник сорвал бирки с куртки и одел ее поверх одежды, в которой был.
После этого он вышел из примерочной и пошел на выход, однако сотрудники магазина заметили мужчину и остановили его.
Что решил суд
Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Приняв во внимание все обстоятельства ситуации, Оболонский районный суд Киева признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.
В то же время, суд изменения решения на отбывание наказания с испытательным сроком продолжительностью в два года мужчина обязан:
- периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
- сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы;
- не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.
Напомним, недавно мы писали, что киевлянин отказался от прохождения ВВК. За уклонение от воинского учета мужчину привлекли к уголовной ответственности.
Кроме того, в Полтаве избрали наказание для мужчины, который приставал к полицейским и работникам ТЦК.
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