Украл куртку в спортивном магазине — в Киеве суд наказал вора

Заседание суда. Иллюстративное фото: Pixabay

В Киеве мужчина украл куртку в спортивном магазине "Делта Спорт". Работники вовремя его заметили и остановили. Суд назначил ему наказание.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина пришел в спортивный магазин "Делта Спорт" в Киеве взял с полки куртку Nike за 9 499 грн и пошел с ней в примерочную. Находясь там, злоумышленник сорвал бирки с куртки и одел ее поверх одежды, в которой был.

После этого он вышел из примерочной и пошел на выход, однако сотрудники магазина заметили мужчину и остановили его.

Что решил суд

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Приняв во внимание все обстоятельства ситуации, Оболонский районный суд Киева признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

В то же время, суд изменения решения на отбывание наказания с испытательным сроком продолжительностью в два года мужчина обязан:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Напомним, недавно мы писали, что киевлянин отказался от прохождения ВВК. За уклонение от воинского учета мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Кроме того, в Полтаве избрали наказание для мужчины, который приставал к полицейским и работникам ТЦК.