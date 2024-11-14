Вкрав куртку у спортивному магазині — у Києві суд покарав крадія

Засідання суду. Ілюстративне фото: Pixabay

У Києві чоловік вкрав куртку у спортивному магазині "Делта Спорт". Працівники вчасно його помітили та зупинили. Суд назначив йому покарання.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік прийшов у спортивний магазин "Делта Спорт" у Києві взяв з полиці куртку Nike за 9 499 грн та пішов з нею до приміряльні. Перебуваючи там, зловмисник зірвав бирки з куртки та одягнув її поверх одягу в якому був.

Після цього він вийшов з приміряльні та пішов на вихід, однак співробітники магазину помітили чоловіка та зупинили його.

Що вирішив суд

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. Взявши до уваги всі обставини ситуації, Оболонський районний суд Києва визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Водночас суд зміни рішення на відбування покарання з іспитовим строком тривалістю в два роки. Упродовж цього періоду чоловік зобов'язаний:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що киянин відмовився від проходження ВЛК. За ухилення від військового обліку чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Крім того, у Полтаві обрали покарання для чоловіка, який чіплявся до поліцейських і працівників ТЦК. За хуліганство порушника засудили до сплати штрафу.