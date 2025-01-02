Украл мобильный телефон — в Киеве судили мужчину

Судейский молоток. Фото: freepik

В Киеве мужчина украл у незнакомца телефон за 3000 грн. Мужчину признали невиновным из-за недостаточного количества доказательств.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В мае 2021 года обвиняемый заметил ранее неизвестного ему мужчину, у которого в руках был мобильный телефон Meizu M3. Стоимость такого мобильного 3000 грн. После этого он украл телефон, убежал и распорядился им по собственному усмотрению.

Таким образом, он обвиняется в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 УК, а именно в совершении открытого похищения чужого имущества, совершенном повторно (ведь ранее его уже привлекали к ответственности за кражу).

Решение суда

Отмечается, что по этому делу были свидетели, которые видели, что в этот день и время мужчина в черной одежде и капюшоне пробегал в этом месте. Также там были камеры видеонаблюдения, но ни свидетели, ни видео не могли доказать, что это был именно подозреваемый.

Поэтому Днепровский районный суд Киева признал мужчину невиновным в предъявленном обвинении по части второй статьи 186 Уголовного кодекса Украины и оправдал в связи с отсутствием в деянии обвиняемого состава этого уголовного правонарушения.

Напомним, в Харькове мужчина организовал преступную группу, чтобы похитить своего коллегу по работе и завладеть его деньгами. Суд вынес ему наказание.

Также мы писали, что в Киеве женщина ограбила магазин в ломбарде. Она признана виновной, но назначенное наказание было изменено на испытательный срок.