Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві чоловік вкрав телефон у незнайомця — як його покарав суд arrow

У Києві чоловік вкрав телефон у незнайомця — як його покарав суд

2 січня 2025 08:30
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Вкрав мобільний телефон — у Києві судили чоловіка
Суддівський молоток. Фото: freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві чоловік вкрав у незнайомця телефон за 3000 грн. Чоловіка визнали невинним через недостатню кількість доказів. 

Про це йдеться у вироку суду

Читайте також:

Деталі справи

У травні 2021 року обвинувачений помітив раніше невідомого йому чоловіка, в якого у руках був мобільний телефон Meizu M3. Вартість такого мобільного 3000 грн.  Після цього він вкрав телефон, втік і розпорядився ним на власний розсуд.  

Таким чином він обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК, а саме у вчиненні відкритого викрадення чужого майна, вчиненому повторно (адже раніше його вже притягали до відповідальності за крадіжку). 

Рішення суду

Зазначається, що у цій справі були свідки, які бачили, що в цей день і час чоловік в чорному одязі та капюшоні пробігав у цьому місці. Також там були камери відеоспостереження, але ні свідки, ні відео не могло довести, що це був саме підозрюваний.

Тому Дніпровський районний суд міста Києва визнав чоловіка невинуватим у пред'явленому обвинуваченні за частиною другою статті 186 Кримінального кодексу України та виправдав через відсутність у діянні обвинуваченого складу цього кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у  Харкові чоловік організував злочинну групу, аби викрасти свого колегу по роботі та заволодіти його грошима. Суд виніс йому покарання.

Також ми писали, що у Києві жінка пограбувала магазин в ломбарді. Її визнано винною, але призначене покарання було змінено на випробувальний термін.

Київ суд крадіжка телефони судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:47 Трамп готує мітинг перед інавгурацією

08:41 Військовий повідомив про жорстокі бої під Покровськом

08:30 У Києві чоловік вкрав телефон у незнайомця — як його покарав суд

08:27 Черги на кордоні України — на яких КПП водії стоятимуть у заторі

08:16 Президент Південної Кореї закликав прихильників боротися до кінця

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

08:07 Кличко сказав, скільки нових вагонів метро придбають у 2025 році

08:02 Суд скасував штраф за відсутність оновлення даних у ТЦК — деталі

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

08:00 Фіндопомога від УВКБ ООН — хто отримає 11 тис. грн у січні

07:46 У Запорізькій області через авіаатаку росіян загинув чоловік

08:47 Трамп готує мітинг перед інавгурацією

08:41 Військовий повідомив про жорстокі бої під Покровськом

08:30 У Києві чоловік вкрав телефон у незнайомця — як його покарав суд

08:27 Черги на кордоні України — на яких КПП водії стоятимуть у заторі

08:16 Президент Південної Кореї закликав прихильників боротися до кінця

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

08:07 Кличко сказав, скільки нових вагонів метро придбають у 2025 році

08:02 Суд скасував штраф за відсутність оновлення даних у ТЦК — деталі

08:00 Фіндопомога від УВКБ ООН — хто отримає 11 тис. грн у січні

07:46 У Запорізькій області через авіаатаку росіян загинув чоловік

07:35 Вибух Cybertruck у Лас-Вегасі — поліція оголосила причину

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Text

18:02 Берлінська розповіла, скільки операторів дронів готують щомісяця

Text

17:50 Звернення Зеленського та прогноз на 2025 — ефір Вечір.LIVE

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

17:32 Ізраїль в ООН попередив хуситів — Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку