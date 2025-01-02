Вкрав мобільний телефон — у Києві судили чоловіка

Суддівський молоток. Фото: freepik

У Києві чоловік вкрав у незнайомця телефон за 3000 грн. Чоловіка визнали невинним через недостатню кількість доказів.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У травні 2021 року обвинувачений помітив раніше невідомого йому чоловіка, в якого у руках був мобільний телефон Meizu M3. Вартість такого мобільного 3000 грн. Після цього він вкрав телефон, втік і розпорядився ним на власний розсуд.

Таким чином він обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК, а саме у вчиненні відкритого викрадення чужого майна, вчиненому повторно (адже раніше його вже притягали до відповідальності за крадіжку).

Рішення суду

Зазначається, що у цій справі були свідки, які бачили, що в цей день і час чоловік в чорному одязі та капюшоні пробігав у цьому місці. Також там були камери відеоспостереження, але ні свідки, ні відео не могло довести, що це був саме підозрюваний.

Тому Дніпровський районний суд міста Києва визнав чоловіка невинуватим у пред'явленому обвинуваченні за частиною другою статті 186 Кримінального кодексу України та виправдав через відсутність у діянні обвинуваченого складу цього кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у Харкові чоловік організував злочинну групу, аби викрасти свого колегу по роботі та заволодіти його грошима. Суд виніс йому покарання.

Також ми писали, що у Києві жінка пограбувала магазин в ломбарді. Її визнано винною, але призначене покарання було змінено на випробувальний термін.