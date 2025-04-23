В Киеве судили пациента больницы, который украл телефон у соседа

В Киеве мужчина украл телефон у соседа по палате — решение суда
В Киеве судили мужчину из Одессы, который украл телефон у пациента столичной больницы. Он уже был ранее судим, поэтому получил более жесткое наказание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
31 октября 2024 года в обед мужчина находился на лечении в городской больнице №6 в Киеве, где украл телефон у своего соседа по палате. Для этого он попросил у потерпевшего телефон, чтобы "позвонить" и убежал из медицинского учреждения. Таким образом он нанес ущерб мужчине на 4000 гривен.
Во время суда обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.
Решение суда
Мужчину признали виновным в мошенничестве, а поскольку это не первое его преступление, то назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.
Также он должен оплатить судебные издержки в размере 1782 гривны.
Напомним, на Киевщине судили мужчину, который обокрал разрушенную квартиру.
А в Харькове судили бывшую сотрудницу полиции: она взяла деньги с уклониста за "оформление документов" для выезда за границу.
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