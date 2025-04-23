В Киеве судили пациента больницы, который украл телефон у соседа

Кража телефона. Иллюстративное фото: iStock

В Киеве судили мужчину из Одессы, который украл телефон у пациента столичной больницы. Он уже был ранее судим, поэтому получил более жесткое наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

31 октября 2024 года в обед мужчина находился на лечении в городской больнице №6 в Киеве, где украл телефон у своего соседа по палате. Для этого он попросил у потерпевшего телефон, чтобы "позвонить" и убежал из медицинского учреждения. Таким образом он нанес ущерб мужчине на 4000 гривен.

Во время суда обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся.

Решение суда

Мужчину признали виновным в мошенничестве, а поскольку это не первое его преступление, то назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.

Также он должен оплатить судебные издержки в размере 1782 гривны.

Напомним, на Киевщине судили мужчину, который обокрал разрушенную квартиру.

А в Харькове судили бывшую сотрудницу полиции: она взяла деньги с уклониста за "оформление документов" для выезда за границу.