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У Києві чоловік вкрав телефон у сусіда по палаті — рішення суду

23 квітня 2025 09:17
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві судили пацієнта лікарні, який вкрав телефон у сусіда
Крадіжка телефону. Ілюстративне фото: iStock
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві судили чоловіка з Одеси, який вкрав телефон у пацієнта столичної лікарні. Він вже був раніше судимий, тому отримав більш жорстке покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

31 жовтня 2024 року в обід чоловік перебував на лікуванні в міській лікарні №6 у Києві, де вкрав телефон у свого сусіда по палаті. Для цього він попросив у потерпілого телефон, аби "подзвонити" та втік з медичного закладу. Таким чином він завдав збитків чоловіку на 4000 гривень.

Під час суду обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся.

Рішення суду

Чоловіка визнали винним у шахрайстві, а оскільки це не перший його злочин, то призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Також він має сплатити судові витрати в розмірі 1782 гривні.

Нагадаємо, на Київщині судили чоловіка, який обікрав зруйновану квартиру.

А в Харкові судили колишню працівницю поліції: вона взяла гроші з ухилянта за "оформлення документів" для виїзду за кордон.

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