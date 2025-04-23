У Києві судили пацієнта лікарні, який вкрав телефон у сусіда

Крадіжка телефону. Ілюстративне фото: iStock

У Києві судили чоловіка з Одеси, який вкрав телефон у пацієнта столичної лікарні. Він вже був раніше судимий, тому отримав більш жорстке покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

31 жовтня 2024 року в обід чоловік перебував на лікуванні в міській лікарні №6 у Києві, де вкрав телефон у свого сусіда по палаті. Для цього він попросив у потерпілого телефон, аби "подзвонити" та втік з медичного закладу. Таким чином він завдав збитків чоловіку на 4000 гривень.

Під час суду обвинувачений повністю визнав свою провину та розкаявся.

Рішення суду

Чоловіка визнали винним у шахрайстві, а оскільки це не перший його злочин, то призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Також він має сплатити судові витрати в розмірі 1782 гривні.

Нагадаємо, на Київщині судили чоловіка, який обікрав зруйновану квартиру.

А в Харкові судили колишню працівницю поліції: вона взяла гроші з ухилянта за "оформлення документів" для виїзду за кордон.