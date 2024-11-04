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В Киеве мужчина украл в магазине элитные духи — что решил суд

4 ноября 2024 11:13
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Духи магазина Ева — мужчина украл дорогие Versace Eau Fraiche и получил приговор суда
Отделение магазина "Ева". Иллюстративное фото: itc.ua
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киеве мужчина украл из магазина "Ева" дорогостоящие духи. Стоимость флакона составляла около 3500 гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на портале Опендатабот.

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Детали дела

В материалах суда указано, что ранее судимый за имущественные преступления мужчина украл с полки магазина "Ева" флакон туалетной воды Versace Eau Fraiche объемом 100 мл. Ему удалось выйти незамеченным из магазина. Стоимость духов оценивается в 3439,20 гривны.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину в совершении уголовного правонарушения, раскаялся и просил суд строго не наказывать.

Решение суда

Печерский районный суд Киева признал мужчину виновным и назначил наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы с учетом рецидива и обстоятельств дела.

Ранее в Киеве мужчина спланировал две кражи из гипермаркета "Эпицентр". Однако успешно реализовать план злоумышленнику удалось только один раз — после второй попытки вынести из магазина товар мужчину поймала охрана.

А в Чернигове женщина украла из магазина в торгово-развлекательном центре куртку. Воровку задержали и отправили на скамью подсудимых.

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