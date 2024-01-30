В Киеве мужчина устроил стрельбу из окна квартиры — подробности
В столице неизвестный мужчина начал стрелять из окна квартиры. Таким образом он хотел похвастаться перед друзьями, с которыми выпивал.
Об этом сообщает Полиция Киева.
Стрельба в Киеве
В полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный стреляет из окна квартиры.
По прибытии на место происшествия правоохранители установили, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал пистолет и произвел выстрел из окна квартиры, чтобы похвастаться перед друзьями.
Нарушителя обнаружили недалеко от дома и задержали его, а оружие и стреляную гильзу изъяли.
К счастью, никто не пострадал. Мужчине сообщили о подозрении, ему грозит до пяти лет ограничение свободы.
Напомним, что в Запорожье 21 января произошла стрельба в сквере Пограничников Александровского района. В результате инцидента погибли женщина и мужчина.
Также мы писали, что в Стамбуле произошла стрельба в храме Санта-Мария во время воскресного богослужения 28 января. Полиция задержала 47 человек по делу о нападении.
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