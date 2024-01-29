У Києві затримали наркоторговця за збут психотропних речовин
Правоохоронці затримали в Києві наркоторговця, який займався розповсюдженням психотропних речовин. Під час обшуків у киянина було вилучено заборонені речовини та знайдено засоби для фасування, мобільний телефон, сім-карти.
Про це повідомляє Поліція Києва.
Затримання наркоторговця в Києві
За даними поліцейських Подільського відділку, 28-річний місцевий житель збував психотропні речовини. Наркоторговець, скориставшись сервісом поштових відправлень отримав пакунок з електричним чайником, всередині якого знаходилося 500 грамів амфетаміну.
"Поліцейські затримали киянина та вилучили заборонені речовини. Окрім цього, за місцем його мешкання, під час невідкладних слідчих дій слідчі виявили, засоби для фасування, мобільний телефон та сім-карти", — вказали в поліції.
Злочинцю оголошено підозру за фактом збуту наркотичних речовин. Також чоловіку суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Наркоторговцю загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Харкові судили мешканця, який продавав психотропну речовину залежним особам. Він отримав сім років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Додамо, у Києві правоохоронці припинили діяльність наркоугруповання, члени якого виготовляли та розповсюджували психотропні речовини у вересні минулого року. Наразі обвинувальний акт щодо них скерували до суду.
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