Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві затримали наркоторговця за збут психотропних речовин arrow

У Києві затримали наркоторговця за збут психотропних речовин

29 січня 2024 14:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві затримали наркоторговця за збут психотропних речовин
Вилучення психотропних речовин в наркоторговця. Фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Правоохоронці затримали в Києві наркоторговця, який займався розповсюдженням психотропних речовин. Під час обшуків у киянина було вилучено заборонені речовини та знайдено засоби для фасування, мобільний телефон, сім-карти.

Про це повідомляє Поліція Києва.

Читайте також:

Затримання наркоторговця в Києві

За даними поліцейських Подільського відділку, 28-річний місцевий житель збував психотропні речовини. Наркоторговець, скориставшись сервісом поштових відправлень отримав пакунок з електричним чайником, всередині якого знаходилося 500 грамів амфетаміну.

Затриманий наркоторговець
Затриманий наркоторговець. Фото: Нацполіція

"Поліцейські затримали киянина та вилучили заборонені речовини. Окрім цього, за місцем його мешкання, під час невідкладних слідчих дій слідчі виявили, засоби для фасування, мобільний телефон та сім-карти", — вказали в поліції.

Вилучені психотропні речовини
Вилучені психотропні речовини. Фото: Нацполіція

Злочинцю оголошено підозру за фактом збуту наркотичних речовин. Також чоловіку суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Наркоторговцю загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Вилучені психотропні речовини
Вилучені психотропні речовини. Фото: Нацполіція
Скриншот допису поліції
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Харкові судили мешканця, який продавав психотропну речовину залежним особам. Він отримав сім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додамо, у Києві правоохоронці припинили діяльність наркоугруповання, члени якого виготовляли та розповсюджували психотропні речовини у вересні минулого року. Наразі обвинувальний акт щодо них скерували до суду.

Київ
наркотики
поліція
Україна
наркоторгівля
злочин

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі