У Києві затримали наркоторговця за збут психотропних речовин

Вилучення психотропних речовин в наркоторговця. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали в Києві наркоторговця, який займався розповсюдженням психотропних речовин. Під час обшуків у киянина було вилучено заборонені речовини та знайдено засоби для фасування, мобільний телефон, сім-карти.

Про це повідомляє Поліція Києва.

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За даними поліцейських Подільського відділку, 28-річний місцевий житель збував психотропні речовини. Наркоторговець, скориставшись сервісом поштових відправлень отримав пакунок з електричним чайником, всередині якого знаходилося 500 грамів амфетаміну.

Затриманий наркоторговець. Фото: Нацполіція

"Поліцейські затримали киянина та вилучили заборонені речовини. Окрім цього, за місцем його мешкання, під час невідкладних слідчих дій слідчі виявили, засоби для фасування, мобільний телефон та сім-карти", — вказали в поліції.

Вилучені психотропні речовини. Фото: Нацполіція

Злочинцю оголошено підозру за фактом збуту наркотичних речовин. Також чоловіку суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Наркоторговцю загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Вилучені психотропні речовини. Фото: Нацполіція

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Харкові судили мешканця, який продавав психотропну речовину залежним особам. Він отримав сім років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Додамо, у Києві правоохоронці припинили діяльність наркоугруповання, члени якого виготовляли та розповсюджували психотропні речовини у вересні минулого року. Наразі обвинувальний акт щодо них скерували до суду.