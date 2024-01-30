У Києві чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири — подробиці

Працівники поліції. Фото: Нацполіція

У столиці невідомий чоловік почав стріляти з вікна квартири. Таким чином він хотів похизуватися перед друзями, з якими випивав.

Про це повідомляє Поліція Києва.

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До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що невідомий чоловік стріляє з вікна квартири.

По прибуттю на місце події правоохоронці встановили, що зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, дістав пістолет і здійснив постріл з вікна квартири, аби похизуватися перед друзями.

Затриманий чоловік. Фото: Нацполіція

Порушника виявили неподалік будинку та затримали його, а зброю та стріляну гільзу вилучили.

Вилучена зброя. Фото: Нацполіція

Вилучена гільза. Фото: Нацполіція

На щастя, ніхто не постраждав. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Скриншот допису Поліції Києва

Нагадаємо, що у Запоріжжі 21 січня сталася стрілянина у сквері Прикордонників Олександрівського району. Внаслідок цього інциденту загинула жінка та чоловік.

Також ми писали, що у Стамбулі сталася стрілянина у храмі Санта-Марія під час недільного богослужіння 28 січня. Наразі поліція затримала 47 осіб у справі про напад.