У Києві чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири — подробиці
У столиці невідомий чоловік почав стріляти з вікна квартири. Таким чином він хотів похизуватися перед друзями, з якими випивав.
Про це повідомляє Поліція Києва.
Стрілянина у Києві
До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що невідомий чоловік стріляє з вікна квартири.
По прибуттю на місце події правоохоронці встановили, що зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, дістав пістолет і здійснив постріл з вікна квартири, аби похизуватися перед друзями.
Порушника виявили неподалік будинку та затримали його, а зброю та стріляну гільзу вилучили.
На щастя, ніхто не постраждав. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до п’яти років обмеження волі.
Нагадаємо, що у Запоріжжі 21 січня сталася стрілянина у сквері Прикордонників Олександрівського району. Внаслідок цього інциденту загинула жінка та чоловік.
Також ми писали, що у Стамбулі сталася стрілянина у храмі Санта-Марія під час недільного богослужіння 28 січня. Наразі поліція затримала 47 осіб у справі про напад.
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