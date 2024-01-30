Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири — подробиці arrow

У Києві чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири — подробиці

30 січня 2024 10:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири — подробиці
Працівники поліції. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У столиці невідомий чоловік почав стріляти з вікна квартири. Таким чином він хотів похизуватися перед друзями, з якими випивав.

Про це повідомляє Поліція Києва.

Читайте також:

Стрілянина у Києві 

До поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що невідомий чоловік стріляє з вікна квартири.

По прибуттю на місце події правоохоронці встановили, що зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, дістав пістолет і здійснив постріл з вікна квартири, аби похизуватися перед друзями.

null
Затриманий чоловік. Фото: Нацполіція

Порушника виявили неподалік будинку та затримали його, а зброю та стріляну гільзу вилучили.

null
Вилучена зброя. Фото: Нацполіція
null
Вилучена гільза. Фото: Нацполіція

На щастя, ніхто не постраждав. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до п’яти років обмеження волі. 

null
Скриншот допису Поліції Києва

Нагадаємо, що у Запоріжжі 21 січня сталася стрілянина у сквері Прикордонників Олександрівського району. Внаслідок цього інциденту загинула жінка та чоловік.

Також ми писали, що у Стамбулі сталася стрілянина у храмі Санта-Марія під час недільного богослужіння 28 січня. Наразі поліція затримала 47 осіб у справі про напад.

Київ
зброя
стрілянина
поліція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі