В Киеве мужчина застрелил пенсионера на АЗС - его отправили на лечение

Решение суда. Иллюстративное фото: unplash

В Киеве мужчина стрелял в пенсионера на автозаправочной станции. Решением суда он направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу со строгим наблюдением.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской прокуратуры.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что 18 сентября 2024 года на АЗС на Кольцевой дороге мужчина с ружьем приблизился к 65-летнему пенсионеру, который собирался сесть в собственный автомобиль. Между ними начался разговор, во время которого фигурант дела совершил смертельный выстрел в голову владельца автомобиля. После этого он забрал ключи от автомобиля, личные вещи и уехал с места преступления.

Во время досудебного расследования была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая показала, что 41-летний мужчина, который стрелял в пенсионера, как на момент совершения преступления, так и сейчас, не может осознавать свои действия и руководить ими.

Также стало известно, что с 2012 года мужчина периодически проходил лечение в медицинских учреждениях, где оказывают психиатрическую помощь.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в специализированном медицинском учреждении.

Что решил суд

Суд квалифицировал действия фигуранта дела как умышленное убийство из корыстных побуждений, разбойное нападение, незаконное завладение автомобилем, приобретение, хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Согласно решению суда обвиняемого направят в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.

Напомним, в Киеве суд рассмотрел дело мужчины, который осенью ругался на правоохранителей и работников ТЦК во время проверки документов.

Также военнослужащий самовольно оставил часть и не вернулся на службу. Во время задержания он бросил в правоохранителей фугасную мину. В результате этого состоялось судебное заседание.