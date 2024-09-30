Изнасиловал 8-летнюю падчерицу на глазах у сына — в Киеве осудили мужчину

Судья на заседании. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве 32-летний мужчина на глазах у своего сына изнасиловал 8-летнюю падчерицу. Он проведет за решеткой 15 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Детали дела

Отмечается, что в суде прокуроры доказали, что 32-летний мужчина приехал в Киев вместе со своей падчерицей и сыном. Находясь недалеко от гаражного помещения и заброшенного грузового автомобиля, злоумышленник изнасиловал свою 8-летнюю падчерицу. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время заседания мужчина свою вину не признал.

Решение суда

В то же время суд, оценив предоставленные прокурорами доказательства, признал мужчину виновным в изнасиловании и назначил ему максимальное наказание, возможное по этой статье — 15 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей.

"Также, после вступления приговора в законную силу информация о мужчине будет внесена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица", — говорится в сообщении.

Напомним, суд вынес приговор охраннику больницы, не пустившему людей в укрытие во время ракетной атаки на Киев 1 июня 2023 года. Его действия привели к гибели людей.

Также мы сообщали, что военный, который три месяца не был на службе, проведет в тюрьме пять лет.