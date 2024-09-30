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У Києві чоловік зґвалтував 8-річну падчерку на очах у сина — як його покарав суд

30 вересня 2024 10:03
Карина Приходько - Редактор
Зґвалтував 8-річну падчерку на очах у сина — у Києві засудили чоловіка
Суддя під час засідання. Ілюстративне фото: УНІАН
Карина Приходько - Редактор

У Києві 32-річний чоловік на очах у свого сина зґвалтував 8-річну падчерку. Він проведе за ґратами 15 років.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури

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Деталі справи

Зазначається, що у суді прокурори довели, що 32-річний чоловік приїхав до Києва разом зі своєю падчеркою та сином. Перебуваючи неподалік гаражного приміщення та покинутого вантажного автомобіля, зловмисник зґвалтував свою 8-річну падчерку. При цьому чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. 

Під час засідання чоловік свою провину не визнав.

Рішення суду

Водночас суд, надавши оцінку наданим прокурорами доказам, визнав чоловіка винним у зґвалтуванні та призначив йому максимальне покарання, можливе за цією статтею — 15 років позбавлення волі. Нараз він перебуває під вартою.

"Також, після набрання вироком законної сили інформацію про чоловіка буде внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, суд виніс вирок охоронцю лікарні, який не пустив людей в укриття під час ракетної атаки на Київ 1 червня 2023 року. Його дії призвели до загибелі людей.

Також ми повідомляли, що військовий, який три місяці не був на службі, проведе у в'язниці п'ять років. 

Київ суд згвалтування в'язниця покарання судові рішення

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