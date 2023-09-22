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В Киеве мужчина издевался над матерью: в полиции рассказали детали

22 сентября 2023 18:38
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
В Киеве мужчина совершал домашнее насилие в отношении матери
Домашнее насилие. Фото: janow.by
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В Киеве мужчина совершал домашнее насилие в отношении матери. Он обижал ее и унижал, за что уже не раз привлекался к административной ответственности.

Об этом сообщает Полиция Киева в Facebook.

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В полицию обратилась 64-летняя жительница Шеченковского района Киева и рассказала, что ее сын неоднократно совершал по отношению к ней домашнее насилие. Заявительница отметила, что 44-летний сын оскорбляет ее бранью и унижает.

По словам следователя Шевченковского управления полиции Альберта Сардаряна, полицейские знают о нарушителе и неоднократно привлекали его к ответственности.

"За совершенное мужчина трижды отделался штрафами, но на путь исправления не стал. Мы начали уголовное производство по части первой статьи 126-1 Уголовного кодекса Украины – домашнее насилие. При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева мы сообщили нарушителю о подозрении в совершении преступления", — отметил следователь.

Напомним, в Киеве полицейские изъяли младенца у матери, которая ночью находилась с ним на улице. Малыш был легко одет и голоден.

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