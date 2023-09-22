Домашнє насильство. Фото: janow.by

У Києві чоловік вчиняв домашнє насильство щодо матері. Він ображав її та принижував, за що вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності.

Про це повідомляє Поліція Києва в Facebook.

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До поліції звернулась 64-річна мешканка Шеченківського району Києва та розповіла, що її син неодноразово вчиняв щодо неї домашнє насильство. Заявниця зазначила, що 44-річний син ображає її лайкою та принижує.

За словами слідчого Шевченківського управління поліції Альберта Сардаряна, поліцейські знають про порушника та неодноразово притягували його до відповідальності.

"За скоєне чоловік тричі відбувся штрафами, але на шлях виправлення не став. Ми розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 126-1 Кримінального кодексу України – домашнє насильство. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили порушнику про підозру у вчиненні злочину", — зазначив слідчий.

Нагадаємо, у Києві поліцейські вилучили немовля у матері, яка посеред ночі перебувала з ним на вулиці. Малюк був легко одягнутий та голодний.