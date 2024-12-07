В Киеве мужчина 26 лет хранил дома тротиловую шашку — его судили

В Киеве мужчину судили за хранение тротиловой шашки 26 лет
В Киеве судили мужчину за хранение оружия в собственной квартире. У него нашли тротиловую шашку, которая пролежала там 26 лет.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Еще в августе 1998 года мужчина нашел тротиловую шашку на обочине дороги и забрал в квартиру, в которой проживал. А в сентябре 2024 года во время проведения обыска у него на балконе за мебелью было обнаружено это оружие.
Он объяснил, что указанное взрывчатое вещество хранил без цели сбыта, и искренне раскаялся.
Решение суда
Подольский районный суд Киева признал мужчину виновным и назначил ему три года лишения свободы, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.
Напомним, в Киеве судили несовершеннолетнего, который в публичном месте пел российскую песню "Я русский".
А в Харьковской области судили мужчину, который заказал телефон и украл его путем подмены в коробке.
Читайте Новини.LIVE!