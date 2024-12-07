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У Києві чоловіка судили за зберігання тротилової шашки 26 років

7 грудня 2024 07:54
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві чоловік 26 років зберігав вдома тротилову шашку — його судили
Подільський районний суд Києва. Фото: пресслужба суду
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві судили чоловіка за зберігання зброї у власній квартирі. У нього знайшли тротилову шашку, яка пролежала там 26 років.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Ще у серпні 1998 року чоловік знайшов тротилову шашку на узбіччі дороги та забрав до квартири, в якій проживав. А у вересні 2024 року під час проведення обшуку у нього на балконі за меблями було знайдено цю зброю.

Він пояснив, що зазначену вибухову речовину зберігав без мети збуту, та щиро розкаявся.

Рішення суду

Подільський районний суд Києва визнав чоловіка винним та призначив йому три роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном один рік.

Нагадаємо, у Києві судили неповнолітнього, який у публічному місці співав російську пісню "Я русский".

А у Харківській області судили чоловіка, який замовив телефон та вкрав його шляхом підміни у коробці.

Київ зброя граната боєприпаси судові рішення

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