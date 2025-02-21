Взрывы в Киеве 21 февраля

Украинские военные отражают удар россиян. Иллюстративное фото: УНИАН

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 21 февраля. Военные предупреждали об угрозе применения БпЛА, в городе тем временем работает ПВО.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

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Звуки взрывов в Киеве

"Опасность ударных БпЛА остается. В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях, соблюдайте все правила безопасности до отбоя тревоги", — говорится в сообщении в 00:29.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в пределах столицы зафиксировано несколько ударных беспилотников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:30 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что несколько часов назад, звуки взрывов прозвучали в Киевской области. В регионе тоже работали силы ПВО.

Также мы писали, что вечером, 20 февраля, мощный взрыв прогремел в Сумах.