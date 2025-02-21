Вибухи у Києві 21 лютого

Українські військові відбивають удар росіян. Ілюстративне фото: УНІАН

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 21 лютого. Військові попереджали про загрозу застосування БпЛА, у місті тим часом працює ППО.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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"Небезпека ударних БпЛА залишається. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", — йдеться у повідомленні о 00:29.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в межах столиці зафіксовано декілька ударних безпілотників.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:30 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що декілька годин тому, звуки вибухів пролунали в Київській області. В регіоні теж працювали сили ППО.

Також ми писали, що ввечері, 20 лютого, потужний вибух пролунав у Сумах.