В Киеве демонтировали памятник советскому летчику Чкалову: что с ним будут делать
В Киеве был демонтирован памятник советскому летчику Чкалову. Кроме того, планируют "снести" памятник Ватутину.
Об этом сообщает КГГА.
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"Демонтаж памятника осуществили силами КП УЗН Шевченковского района. Для выполнения работы была привлечена бригада из пяти человек, автомобиль с краном-манипулятором и грузовик", — говорится в сообщении.
Согласно решению Киевского городского совета после демонтажа его перенесут в Музей авиации Украины имени А. К. Антонова.
Уже завтра в столице планируют демонтировать памятник советскому военачальнику Ватутину.
Напомним, вчера Минкульт дал согласие на демонтаж памятников Николаю Ватутину и Валерию Чкалову в Киеве.
Также мы писали, что с центрального проспекта в Днепре убрали памятник российскому ученому Ломоносову.
Добавим, в Черновцах был демонтирован последний памятник Пушкину.