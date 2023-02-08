В Киеве демонтировали памятник советскому летчику Чкалову

Завтра в столице демонтируют еще один памятник

В Киеве был демонтирован памятник советскому летчику Чкалову. Кроме того, планируют "снести" памятник Ватутину.

Об этом сообщает КГГА.

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"Демонтаж памятника осуществили силами КП УЗН Шевченковского района. Для выполнения работы была привлечена бригада из пяти человек, автомобиль с краном-манипулятором и грузовик", — говорится в сообщении.

Согласно решению Киевского городского совета после демонтажа его перенесут в Музей авиации Украины имени А. К. Антонова.

Уже завтра в столице планируют демонтировать памятник советскому военачальнику Ватутину.

Напомним, вчера Минкульт дал согласие на демонтаж памятников Николаю Ватутину и Валерию Чкалову в Киеве.

Также мы писали, что с центрального проспекта в Днепре убрали памятник российскому ученому Ломоносову.

Добавим, в Черновцах был демонтирован последний памятник Пушкину.