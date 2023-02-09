Демонтаж памятника Ватутину в Киеве: фото

Статую сняли с постамента с помощью крана

В Мариинском парке начали демонтаж советскому военачальнику и генералу армии Николаю Ватутину. Он известен тем, что воевал против Украины.

Новини.LIVE показывает, как происходил демонтаж.

Стоит отметить, что 8 февраля в КГГА заявили, что демонтаж этих достопримечательностей состоится в течение недели, но получилось гораздо быстрее, чем было анонсировано.

Фото: Олег Переверзев / Новини.LIVE, КГГА