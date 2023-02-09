Демонтаж памятника Ватутину в Киеве: фото

В Киеве демонтировали памятник Ватутину: как это было
В Мариинском парке начали демонтаж советскому военачальнику и генералу армии Николаю Ватутину. Он известен тем, что воевал против Украины.
Новини.LIVE показывает, как происходил демонтаж.
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Стоит отметить, что 8 февраля в КГГА заявили, что демонтаж этих достопримечательностей состоится в течение недели, но получилось гораздо быстрее, чем было анонсировано.
Фото: Олег Переверзев / Новини.LIVE, КГГА