Демонтаж пам'ятника Ватутіну в Києві: фото

У Києві демонтували пам'ятник Ватутіну: як це було
9 лютого 2023 17:07
Статую зняли з постамента за допомогою крана
У Маріїнському парку розпочали демонтаж радянському воєначальнику та генералу армії Миколі Ватутіну. Він відомий тим, що воював проти України.
Новини.LIVE показує, як відбувався демонтаж.
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Варто зазначити, що 8 лютого у КМДА заявили, що демонтаж цих пам'яток відбудеться протягом тижня, але вийшло набагато швидше, ніж було анонсовано.
Фото: Олег Переверзєв / Новини.LIVE, КМДА