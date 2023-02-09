Демонтаж пам'ятника Ватутіну в Києві: фото

Статую зняли з постамента за допомогою крана

У Маріїнському парку розпочали демонтаж радянському воєначальнику та генералу армії Миколі Ватутіну. Він відомий тим, що воював проти України.

Новини.LIVE показує, як відбувався демонтаж.

Варто зазначити, що 8 лютого у КМДА заявили, що демонтаж цих пам'яток відбудеться протягом тижня, але вийшло набагато швидше, ніж було анонсовано.

Фото: Олег Переверзєв / Новини.LIVE, КМДА