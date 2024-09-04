В Киеве с 23 сентября будут действовать новые пропуска для проезда во время комендантского часа

В Киеве будут действовать новые пропуска для проезда транспорта во время комендантского часа
В Киеве с 23 сентября будут действовать новые пропуски для разрешения проезда по транспорту во время комендантского часа. Также обновили правила пользования ими.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА в среду, 4 сентября.
Как обновить пропуск для комендантского часа
Чтобы обновить пропуск для проезда транспортом во время комендантского часа, следует подать заявление в Центральное управление Военной службы правопорядка или в орган, где пропуск вы получали в предыдущие разы.
В заявлении нужно привести аргументы и обосновать, почему есть потребность в перемещении во время комендантского часа.
Правила пользования новым пропуском для комендантского часа
Важно, что после обновления пропуска, старуху оставлять себе нельзя. Ее необходимо вернуть в Центральное управление Военной службы правопорядка или выдавшего ее органа.
Руководители учреждений, организаций и предприятий, выдавших пропуск, персонально отвечают за состояние его хранения, учет, выдачу и использование.
В КГГА отметили, что пропуска запрещено размещать под лобовым стеклом или на другом видном месте. Ее следует демонстрировать только по требованию правоохранителей или уполномоченных лиц.
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