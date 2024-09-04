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У Києві діятимуть нові перепустки для проїзду транспорту під час комендантської години

4 вересня 2024 14:56
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Києві з 23 вересня діятимуть нові перепустки для проїзду під час комендантської години
Поліцейські перевіряють документи у водія. Фото: УНІАН
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Києві з 23 вересня діятимуть нові перепустки для дозволу проїзду транспортом під час комендантської години. Також оновили правила щодо користування ними.

Про це повідомляє пресслужба КМДА у середу, 4 вересня.

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Як оновити перепустку для комендантської години

Щоб оновити перепустку для проїзду транспортом під час комендантської години, слід подати заяву до Центрального управління Військової служби правопорядку або до органу, де ви отримували перепустку попередні рази.

У заяві потрібно навести аргументи та обґрунтувати, чому є потреба у переміщенні під час комендантської години. 

Правила користування новою перепусткою для комендантської години

Важливо, що після оновлення перепустки стару залишати собі не можна. Її необхідно повернути до Центрального управління Військової служби правопорядку або органу, що її видав.

Керівники установ, організацій та підприємств, які видали перепустку, персонально відповідають за стан її збереження, облік, видачу та використання. 

У КМДА зазначили, що перепустки заборонено розміщувати під лобовим склом чи на іншому видному місці. Її слід демонструвати лише за вимогою правоохоронців чи уповноважених осіб. 

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Повідомлення КМДА. Фото: скриншот

 

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