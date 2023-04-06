В Киеве директор госпредприятия присвоил миллионы: детали расследования

Задержание директора госпредприятия

Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности директора КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Голосеевского района г. Киева". Его подозревают в присвоении денежных средств и служебном подлоге, в результате которых городской общине был причинен ущерб в размере 3,2 млн гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Расследование

По материалам следствия, КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Голосеевского района г. Киева" заключила договор с частной фирмой на выполнение строительных работ по реконструкции систем теплоснабжения, установке газовой котельной установки и переподключении к ней потребителей жилого дома и двух общежитий на территории района. Стоимость поставленного фирмой оборудования превышала среднерыночную почти вдвое.

Экспертизой был установлен ущерб территориальной громаде города Киева в размере более 3,2 млн гривен. Санкция наиболее тяжкого инкриминируемого преступления предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Данный случай подчеркивает важность контроля за использованием бюджетных средств и обязательной проверки сделок на соответствие среднерыночной стоимости товаров и услуг.

Напомним, что директор дорожного предприятия в Киевской области был обвинен в уклонении от уплаты налогов на сумму более 7,5 млн гривен и передан в суд Бюро экономической безопасности. За период с 2018 по 2020 годы предприятие получило более 25 млн грн на счета, однако оно было зарегистрировано как плательщик единого налога 3 группы и не перешло на общую систему налогообложения.