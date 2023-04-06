У Києві директор держпідприємства привласнив мільйони: деталі розслідування

Затримання директора держпідприємства

Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування стосовно виконувача обов'язків директора КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва". Його підозрюють у привласненні коштів та службовому підробленні, внаслідок яких міській громаді було завдано збитків у розмірі 3,2 млн гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Розслідування

За матеріалами слідства, КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" уклала договір з приватною фірмою на виконання будівельних робіт з реконструкції систем теплопостачання, встановлення газової котельної установки та перепідключення до неї споживачів житлового будинку та двох гуртожитків на території району. Вартість поставленого фірмою обладнання перевищувала середньоринкову майже вдвічі.

Експертизою було встановлено шкоду територіальній громаді міста Києва у розмірі понад 3,2 млн гривень. Санкція злочину, що інкримінується, передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років з конфіскацією майна.

Цей випадок наголошує на важливості контролю за використанням бюджетних коштів та обов'язкової перевірки угод на відповідність середньоринкової вартості товарів та послуг.

Нагадаємо, що директора дорожнього підприємства в Київській області було звинувачено в ухиленні від сплати податків на суму понад 7,5 млн гривень і передано до суду Бюро економічної безпеки. За період з 2018 по 2020 роки підприємство отримало понад 25 млн грн на рахунки, проте воно було зареєстроване як платник єдиного податку 3 групи та не перейшло на загальну систему оподаткування.