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В Киеве директор спортшколы ремонтировал стадион за 4 млн грн — прокуратура вмешалась

31 октября 2023 13:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве директор спортшколы ремонтировал стадион за 4 млн грн — прокуратура вмешалась
Ремонт стадиона. Фото: sportishka.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве прокуратура предъявила обвинение директору спортивной школы в служебной халатности, который отремонтировал футбольное поле с убытком в 4 млн грн. Обвинительный акт уже направили в суд.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Правоохранители рассказали, что Детско-юношеская спортивная школа заключила договор с подрядной организацией о капитальном ремонте футбольного поля в Дарницком районе Киева.

"Руководитель подрядной организации внес в акты выполненных работ недостоверные сведения о состоянии выполнения работ. В свою очередь директор школы, не проверив качество и полноту выполненных работ, подписал эти документы, что стало основанием для перечисления на счета подрядчика 4 млн грн", — говорится в сообщении.

Так, следствие выяснило, что объемы фактически выполненных работ очень завышены, а при их выполнении допущен ряд существенных нарушений. Ущерб, нанесенный столичному бюджету, составляет более 4 млн гривен.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Дарницкой окружной прокуратуры Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении директора спортивной школы по обвинению в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Напомним, недавно чиновнику Киевзеленстроя сообщили о подозрении за ремонт дорожек с убытком в 300 тыс. грн.

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