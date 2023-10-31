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У Києві директор спортшколи ремонтував стадіон за 4 млн грн — прокуратура втрутилась

31 жовтня 2023 13:56
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві директор спортшколи ремонтував стадіон за 4 млн грн — прокуратура втрутилась
Ремонт стадіону. Фото: sportishka.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві прокуратура висунула обвинувачення директору спортивної школи у службовій недбалості, який поремонтував футбольне поле зі збитками в 4 млн грн. Обвинувальний акт вже скерували до суду.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі

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Правоохоронці розповіли, що Дитячо-юнацька спортивна школа уклала договір з підрядною організацією про капітальний ремонт футбольного поля у Дарницькому районі Києва. 

"Керівник підрядної організації вніс до актів виконаних робіт недостовірні відомості щодо стану виконання робіт. Своєю чергою директор школи, не перевіривши якість та повноту виконаних робіт, підписав ці документи, що стало підставою для перерахування на рахунки підрядника 4 млн гривень", — йдеться у повідомленні. 

Так слідство з'ясувало, що обсяги фактично виконаних робіт дуже завищені, а при їх виконанні допущено низку істотних порушень. Збитки, завдані столичному бюджету, становлять понад 4 млн гривень.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дарницької окружної прокуратури Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора спортивної школи за обвинуваченням у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, нещодавно посадовцю Київзеленбуду повідомили про підозру за ремонт доріжок зі збитками у 300 тис. грн. 

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