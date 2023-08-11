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В Киеве директор общества поставлял некачественную одежду для ВСУ более чем на 35 млн грн

11 августа 2023 13:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве директор общества поставлял некачественную одежду для ВСУ более чем на 35 млн грн
В Киеве директор общества поставлял некачественную одежду для ВСУ более чем на 35 млн грн. Фото: Офис Генпрокурора
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Киевская городская прокуратура сообщила директору одной из частных фирм о подозрении. Фигурант дела обвиняется в поставке некачественной форменной одежды для ВСУ более чем на 35 млн грн.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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Детали дела

Как сообщает следствие, еще в 2022 году военная часть и швейная фабрика заключила договоры о поставке форменной одежды для военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

"Условия договора предусматривали поставку ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов. Общая стоимость сделок составила 35 млн грн", — говорят правоохранители.

Как отмечают эксперты, поставленная военная форма не отвечает техническим условиям и не может использоваться по назначению.

Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн грн.

На сегодняшний день решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В Киеве директор общества поставлял некачественную одежду для ВСУ более чем на 35 млн грн. Фото: Офис Генпрокурора

 

В Киеве директор общества поставлял некачественную одежду для ВСУ более чем на 35 млн грн. Фото: Офис Генпрокурора

 

В Киеве директор общества поставлял некачественную одежду для ВСУ более чем на 35 млн грн. Фото: Офис Генпрокурора

 

В Киеве директор общества поставлял некачественную одежду для ВСУ более чем на 35 млн грн. Фото: Офис Генпрокурора

 

В Киеве директор общества поставлял некачественную одежду для ВСУ более чем на 35 млн грн. Фото: Офис Генпрокурора

 

В Киеве директор общества поставлял некачественную одежду для ВСУ более чем на 35 млн грн. Фото: Офис Генпрокурора

 

В Киеве директор общества поставлял некачественную одежду для ВСУ более чем на 35 млн грн. Фото: Офис Генпрокурора

 

В Киеве директор общества поставлял некачественную одежду для ВСУ более чем на 35 млн грн. Фото: Офис Генпрокурора

 

В Киеве директор общества поставлял некачественную одежду для ВСУ более чем на 35 млн грн. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве стражи порядка задержали начальника Голосеевского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он вместе с руководителем отдела Киевской городской военной администрации переправлял военнообязанных через границу за деньги.

Офис Генерального прокурора задержал начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ из-за взяток. Чиновника подозревают в том, что он за средства помогал мужчинам уехать за границу.

Также мы писали, что работники Государственного бюро расследований объявили подозрение бывшему командиру одной из воинских частей территориальной обороны. Он превысил свои служебные полномочия и отправил депутатов на службу в Киевский городской совет.

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