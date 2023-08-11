У Києві директор товариства поставляв неякісний одяг для ЗСУ на понад 35 млн грн. Фото: Офіс Генпрокурора

Київська міська прокуратура повідомила директору однієї із приватних фірм про підозру. Фігурант справи обвинувачується у поставці неякісного форменого одягу для ЗСУ на понад 35 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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Деталі справи

Як повідомляє слідство, ще у 2022 році військова частина та швейна фабрика уклала договори на поставку форменого одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

"Умови договору передбачали поставку вітровологозахисних та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів. Загальна вартість угод становила 35 млн грн", — кажуть правоохоронці.

Як зазначають експерти, поставлена військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватися за призначенням.

Сума завданих збитків становить понад 35 млн грн.

Станом на зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У Києві директор товариства поставляв неякісний одяг для ЗСУ на понад 35 млн грн. Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві директор товариства поставляв неякісний одяг для ЗСУ на понад 35 млн грн. Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві директор товариства поставляв неякісний одяг для ЗСУ на понад 35 млн грн. Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві директор товариства поставляв неякісний одяг для ЗСУ на понад 35 млн грн. Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві директор товариства поставляв неякісний одяг для ЗСУ на понад 35 млн грн. Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві директор товариства поставляв неякісний одяг для ЗСУ на понад 35 млн грн. Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві директор товариства поставляв неякісний одяг для ЗСУ на понад 35 млн грн. Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві директор товариства поставляв неякісний одяг для ЗСУ на понад 35 млн грн. Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві директор товариства поставляв неякісний одяг для ЗСУ на понад 35 млн грн. Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві правоохоронці затримали начальника Голосіївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з керівником відділу Київської міської військової адміністрації переправляв військовозобов'язаних через кордон за гроші.

Додамо, Офіс Генерального прокурора затримав начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ через хабарі. Чиновника підозрюють у тому, що він за кошти допомагав чоловікам виїхати за кордон.

Також ми писали, що працівники Державного бюро розслідувань оголосили підозру колишньому командиру однієї з військових частин територіальної оборони. Він перевищив свої службові повноваження та відрядив депутатів на службу до Київської міської ради.