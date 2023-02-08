В Киеве директор садика подозревают в хищении средств

Директору садика объявили о подозрении

В Киеве сообщили о подозрении директору частного садика по факту растраты 2 млн грн взносов, которые делали родители. Женщину могут лишить свободы, передает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Подозрение за растрату денег

"По материалам следствия, подозреваемая, будучи в должности директора частного детского сада, на протяжении нескольких месяцев безосновательно перечисляла родительские взносы с банковских счетов сада на расчетные счета физических лиц-предпринимателей за фактически не предоставлявшиеся консультационные услуги", — говорится в сообщении.

Своими действиями женщина нанесла детскому саду ущерб более чем на 2 млн грн. Ей сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Наказание для подозреваемой

Директору сообщено о подозрении по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенном в крупных размерах, повторно, в условиях военного положения (ч.ч. 2, 3, 4 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Досудебное расследование осуществляется следователями Подольского УП ГУНП в Киеве.

Напомним, в Киеве осудили 58-летнего мужчину за сотрудничество с оккупантами. Он получил 15 лет за решеткой. Мужчина корректировал удары армии россии по столице.