В Киеве директор вуза требовала взятку в размере 500 долларов — как ее накажут

Правоохранители и задержанный директор. Фото: полиция Киева

Директор столичного вуза была поймана на получении неправомерной выгоды. Она потребовала взятку в размере 500 долларов за фиктивное повышение квалификации судоводетелей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 26 марта.

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Сообщения полиции. Фото: скриншот

Директор вуза брала взятки

Правоохранители разоблачили директора Киевского института водного транспорта имени Петра Конашевича-Сагайдачного в получении неправомерной выгоды.

Следователи установили, что должностница за 500 долларов США предложила моряку, находящемуся за рубежом, оформить прохождение им программы по повышению квалификации судоводетелей без посещения занятий.

"Нарушительница заверила мужчину, что она повлияет на подчиненных ей служебных лиц и моряка задним числом включат в программу обучения, которая длится около года и вот уже должна завершаться", — сообщили в полиции.

Правоохранители объяснили, что полученный таким образом диплом давал мужчине возможность в будущем получить повышение в должности.

Деньги, предназначенные для взятки. Фото: полиция Киевщины

Полиция задержала злоумышленницу

56-летнюю женщину следователи задержали при получении ею всей суммы неправомерной выгоды.

Задержанному доложено о подозрении в требовании неправомерной выгоды за оказание влияния.

Решается вопрос об отстранении ее от занимаемой должности. Ей грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что полиция Киевской области "на горячем" задержала предпринимателя и бывшего директора ГП Минобороны Украины. Это произошло во время получения им взятки в размере 600 тысяч долларов.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным во взяточничестве бывшего следственного отдела Управления СБУ в Одесской области. По приговору суда ему грозит 9 лет лишения свободы.