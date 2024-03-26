У Києві директорка вишу вимагала хабар у розмірі 500 доларів — як її покарають

Правоохоронці і затримана директорка. Фото: поліція Києва

Директорка столичного вищого навчального закладу була упіймана на отриманні неправомірної вигоди. Вона вимагала хабар у розмірі 500 доларів за фіктивне підвищення кваліфікації судноводіїв.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 26 березня.

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Директорка вишу брала хабарі

Правоохоронці викрили директорку Київського інституту водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного в одержанні неправомірної вигоди.

Слідчі встановили, що посадовиця за 500 доларів США запропонувала моряку, який наразі перебуває за кордоном, оформити проходження ним програми з підвищення кваліфікації судноводіїв без відвідування занять.

"Порушниця запевнила чоловіка, що вона вплине на підпорядкованих їй службових осіб та моряка заднім числом включать до програми навчання, яке загалом триває близько року і ось вже має завершуватись", — повідомили в поліції.

Правоохоронці пояснили, що отриманий у такий спосіб диплом давав чоловікові можливість у майбутньому отримати підвищення на посаді.

Гроші, призначені для хабаря. Фото: поліція Київщини

Поліція затримала зловмисницю

56-річну жінку слідчі затримали під час отримання нею всієї суми неправомірної вигоди.

Затриманій повідомлено про підозру у вимаганні неправомірної вигоди за здійсненні впливу.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення її від обійманої посади. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років із конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що поліція Київщини "на гарячому" затримала підприємця та колишнього директора ДП Міноборони України. Це сталося під час отримання ним хабаря у розмірі 600 тисяч доларів.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винним у хабарництві колишнього слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області. За вироком суду йому загрожує 9 років позбавлення волі.