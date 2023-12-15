В Киеве детей не пустили в школьное укрытие — какая причина

Школьники, которых не пустили в укрытие. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве охранник одной из школ не пустил детей в укрытие, потому что они были с собакой. Пока школьники искали другое убежище над ними, сбили ракету.

Об этом сообщают в Киевской городской прокуратуре.

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Школьников не пустили в укрытие с собакой

В ведомстве рассказали, что в Киеве 14 декабря в 16:20 во время воздушной тревоги в Святошинском районе города охранник школы не пустил двух мальчиков в возрасте 11 и 12 лет в укрытие. Детей не пустили, потому что они были с собакой. Охранник поставил перед ними выбор: идти в укрытие без животного или искать другое бомбоубежище.

Школьники отказались оставлять собачку на улице и пошли искать другое укрытие. Как раз в то время над ними сбили ракету.

Мама детей была уверена, что они в безопасности, потому что звонили по телефону, находясь возле убежища. Однако впоследствии набрали уже в истерике. Мать пожаловалась директору заведения, однако заявила, что не пустила их, потому что у других школьников могла быть аллергия на пса.

Киевская городская прокуратура начала расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению (ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Напомним, в четверг, 14 декабря, около 14:09, в Украине объявили воздушную тревогу в связи со взлетом МиГ-31К с территории РФ. По словам Юрия Игната, удар по городу нанесли ракетами "Кинжал". В то же время, последствия атаки отказался рассказывать.

Впоследствии в Воздушных силах рассказали, что сбили над столицей одну ракету "Кинжал".