Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве детей не пустили в школьное укрытие — какая причина arrow

В Киеве детей не пустили в школьное укрытие — какая причина

15 декабря 2023 12:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве детей не пустили в школьное укрытие — какая причина
Школьники, которых не пустили в укрытие. Фото: Киевская городская прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве охранник одной из школ не пустил детей в укрытие, потому что они были с собакой. Пока школьники искали другое убежище над ними, сбили ракету.

Об этом сообщают в Киевской городской прокуратуре.

Читайте также:

Школьников не пустили в укрытие с собакой

В ведомстве рассказали, что в Киеве 14 декабря в 16:20 во время воздушной тревоги в Святошинском районе города охранник школы не пустил двух мальчиков в возрасте 11 и 12 лет в укрытие. Детей не пустили, потому что они были с собакой. Охранник поставил перед ними выбор: идти в укрытие без животного или искать другое бомбоубежище.

Школьники отказались оставлять собачку на улице и пошли искать другое укрытие. Как раз в то время над ними сбили ракету.

Мама детей была уверена, что они в безопасности, потому что звонили по телефону, находясь возле убежища. Однако впоследствии набрали уже в истерике. Мать пожаловалась директору заведения, однако заявила, что не пустила их, потому что у других школьников могла быть аллергия на пса.

Киевская городская прокуратура начала расследование по факту заведомого оставления без помощи детей, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению (ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Напомним, в четверг, 14 декабря, около 14:09, в Украине объявили воздушную тревогу в связи со взлетом МиГ-31К с территории РФ. По словам Юрия Игната, удар по городу нанесли ракетами "Кинжал". В то же время, последствия атаки отказался рассказывать.

Впоследствии в Воздушных силах рассказали, что сбили над столицей одну ракету "Кинжал".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме